Лаповые снегопогрузчики, особенности использования

В условиях русской зимы такая техника как лаповый снегопогрузчик всегда актуальна. Коммунальная техника для уборки снега имеет некоторые особенности. Она легко справится с уборкой снега с проезжей части городов. Ведь с таким количеством снега с одной лопатой не устоять. Поэтому все коммунальные службы имеют в своем арсенале специализированную технику.

Лаповые снегопогрузчики с легкостью справляются только с одной операцией – погрузкой снега механизированным способом. Каждый хоть раз в жизни видел, как работает такая машина. Она огромные «лапами» захватывает за один раз огромное количество снега, направляя его в машину, которая едет следом. В народе, как только не называли такие машины и «золотые ручки», и «тещины ручки».

Появлению такой машины надо отдать должное американскому изобретателю. В одно время Джозеф Джой работал на угольной шахте. Там он и придумал такой механизм, который загребает уголь. В будущем эта машина пригодилась для уборки снега. На данный момент снегопогрузчик купить считает должным каждая коммунальная служба.

С момента изобретения машины принцип работы ее нисколько не изменился. Только стали подразделяться на две группы. К первой относят технику с механическим приводом, а ко второй принято относить гидростатические машины.

Отличаются агрегаты и способами загрузки снега. Есть те, кто осуществляет погрузку через кабину сразу в кузов КамАЗа, а другие делают это прямо через задний борт. Первый способ предпочтительнее, так как следующей за погрузчиком машине нужно делать меньше маневров и выезжать на встречную полосу движения. Очень важна скорость уборки снега. Сначала снег с тротуаров и дороги сдвигают в большие кучи, которые занимают проезжую часть. Именно поэтому скорость главное в этом деле.

Снегоуборочная машина стала необходимостью для борьбы с большим количеством снега на дорогах.

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