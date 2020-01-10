Как не стать жертвой мошенничества при покупке квартиры?

Покупка квартиры очень ответственный шаг, который требует больших вложений. Нужно быть очень внимательным и осторожным, чтобы не оказаться жертвой мошенничества. К сожалению, с каждым годом таких случаев становится все больше. Чтобы уберечь себя от этого нужно знать несколько нюансов.

Первое, что нужно запросить у продавца – правоустанавливающие документы. Например, свидетельство государственной регистрации, договор купли-продажи т.п. Затем нужно получить выписку из ЕГРН. Как это сделать подробно описано на сайте https://rosreestr.net/kak-zakazat-vipisku-egrn. Этот документ можно получить как в бумажном, так и электронном виде. Последний способ намного удобнее. Большинство людей выбирают именно получение электронного документа. Все происходит в режиме онлайн и в течение нескольких часов. В то время как бумажный вариант нужно ждать два или три дня. Юридическую силу оба документа имеют одинаковую.

Перед оформлением справки можно обратиться к публичной кадастровой карте, где вы можете проверить достоверность предоставленных данных продавцом. Здесь отражается объект недвижимости, единица административно-территориального деления, земельный участок, картограмма, границы, зона и другая информация. Найти карту можно на сайте https://rosreestr.net/kadastrovaya-karta. Использовать ее очень удобно, особенно если до этого вы были знакомы с онлайн-картами или навигаторами. В окне поиска нужно ввести кадастровый номер или адрес запрашиваемого объекта. Далее на экране отобразится доступная информация.

Прямо на сайте https://rosreestr.net можно заказать проверку квартир при покупке. Сервис автоматически соберет необходимые данные, проверит документы на юридическую чистоту, наличие залога и других обременений. Также будут проверены права собственности и долги у собственника. Обезопасьте себя и не покупайте «кота в мешке».

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