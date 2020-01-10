Алкоголизм – это излечимая болезнь?

Чаще всего этим вопросом задаются именно родственники больного, которые уже утратили всякую надежду на излечение и хотят пустить все на самотек. Однако не стоит расстраиваться. Способов лечения есть много и если не помог какой-то один, то может помочь другой. Клиника лечения алкоголизма в Москве предлагает несколько способов. Перед обращением важно понимать, что представляет каждый из них.

Первый способ – медикаментозный. Данное лечение проводится в стационаре. Те, кто испытывает мучительные боли первыми обращаются к такому методу. Как результат, человек почувствует себя лучше, забудет о симптомах «похмелья», показатели сердечно-сосудистой системы придут в норму со временем. Условия пребывания могут быть непривычными для больного. Ведь в палате наверняка будут находиться другие люди, которые будут провоцировать нарушение режима. Таблетки и капельницы – это ничто по сравнению с истинным желанием принять болезнь и хотеть от нее избавится. Это намного сложнее, чем просто прийти к лечению.

Следующий метод – кодирование. Он широко известен и применяется во всем мире. Однако, больной не принимает полное участие в выздоровлении. Видов кодирования достаточно. Довольно популярным является метод Довженко. Это своеобразное внушение против алкоголя. Успех эффективности зависит от веры зависимого. Если пациент не поддается внушению, то и эффекта никакого не будет. На предварительной консультации врач всегда определяет вероятность успеха. Если она равна нулю, то врач не берется за проведение сеанса. Сама по себе процедура безопасная и не вредная. Специалист вмешивается в психику на благо самого больного. Такое кодирование состоит из нескольких сеансов. Если все прошло хорошо, то человек понимает, как можно жить счастливо без алкоголя. Тем, кому этот метод помог побороть недуг, отказались от алкоголя навсегда.

Отвечая на поставленный вопрос можно сказать, что алкоголизм лечится довольно хорошо в наше время. Главное обратиться к специалистам своевременно.

Лицензия № ЛО-77-01-013122 от 15 сентября 2016 г.

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