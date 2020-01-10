Краны-манипуляторы

Краны-манипуляторы предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочный работ и применяются для перемещения различных грузов при строительных работах и на промышленных предприятия. Данная техника удачно сочетает в себе качества автокрана и грузового транспорта.

Данные машины обычно сокращенно называют КМУ (крано-манипуляторная установка). В своей стандартной комплектации они оснащены крючком, однако по желанию заказчика могут быть использованы специализированные захваты или грейферы.

Сама платформа с подъемным краном устанавливается на колесное шасси. Грузоподъемность машины составляет от 2 до 40 тонн, в зависимости от той или иной модели. Само устройство для захвата грузов, может закрепляться за кузовом или непосредственно над кабиной водителя. Еще, платформа оснащается системой управления и жесткой опорной рамой.

Применение кранов-манипуляторов

Данная спецтехника используется для эффективного процесса погрузки/разгрузки как на открытой местности, так и в условиях склада с ограниченным пространством для маневров. Ее использование существенно экономит время и деньги, как при погрузке, так и дальнейшей транспортировке, поскольку один водитель и его спецмашина выполняют сразу обе функции.

Автокраны-манипуляторы могут механизировать практически все типы работ с грузами, включая аккуратное обращение со штучными и негабаритными товарам, паллетами, морскими контейнерами, легковыми автомобилями и металлоконструкциями.

В дополнении к этому, любая модель может быть укомплектована дополнительным комплектом сменного оборудования, включая захваты разного типа, предназначенные для рулонных, сыпучих и штучных грузов.

Широкая область применения данной спецтехники зависит от выбранной модели и ее характеристик, а именно высоты вылета стрела и соответственно подъема/опуская груза, грузоподъемности, угла разворота и некоторых других особенностей.

Классификация

Всего существует три условных краса кранов-манипуляторов, различающихся своей грузоподъемностью. Модели работающие до 1 тонны называются легкими, в пределах 1-10 тонн, средними, а от 10 и выше, тяжелыми.

Еще есть различия по типу складывания рабочей стрелы крана. Так называемая Z-образная модель складывает стрелу в виде колена, а в процессе транспортировки располагается попрек основной машинной рамы. Это позволяет сэкономить пространство и облегчить конструкцию задействуя весь объем кузова.

Стрелы с L-образным складыванием, представляют собой телескопический тип крана, и в сложенном состоянии размещаются над кузовом и/или кабиной водителя вдоль основной рамы. Такие стрелы более устойчивы благодаря распределению веса, что исключает перегруз, оставляя значительный вылет стрелы порядка 6-8 метров. Еще, такие краны более ювелирны в работе, позволяя перемещать груз с минимальными отклонениями по траектории движения.

Ну и последние различия это гидравлический или тросовый метод привода. В первых, захватный крюк располагается прямо на секции и жестко закреплен с несущей стрелой, что позволяет избежать раскачивания груза во время работы. Вторые краны-манипуляторы способны эффективно работать ниже уровня земли и часто используются в карьерах, при прокладке трубопроводов и монтаже колодцев. Грузовая лебедка этого классического крана позволяет контролировать точность и плавность всей работы.

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На выбор предлагаются платформы, установленные на колесной базе отечественных и западных производителей, таких как Hyundai, Mitsubishi, FUSO, Iveco, Урал Next, КАМАЗ и ГАЗ. Устанавливаемые КМУ производят Fassi, Amco Veba и Tadano.

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