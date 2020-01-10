Швейцарские часы: обзор полезных и интересных функций

Швейцарские часы не просто так имеют стоимость, которая соизмерима с ценником хорошей квартиры. Они оснащены надежным и высокоточным механизмом, изготовлены из качественных и даже драгоценных материалов, имеют роскошный дизайн. Еще одна их особенность заключается в расширенном функционале — такие часы не просто показывают время.

Хронограф

Купить часы Ulysse Nardin стоит ввиду того, что в них предусмотрен хронограф или секундомер. С помощью него можно определять различные показатели, например частоту пульса или скорость движения автомобиля — в общем, это очень полезная функция. На часах она реализована с помощью двух боковых кнопок: первая из них отвечает за запуск и остановку секундомера, а вторая — за обнуление счетчика. Дорогие модели часов оснащены сплит-хронографом. Это двойной секундомер, с помощью которого можно определять продолжительность двух процессов одновременно.

Мировое время

Индикатор мирового времени был придуман в 1930-х годах известным часовым мастером Луи Котье. Он незаменим для тех, кто совершает частые перелеты или является финансовым брокером на бирже. На циферблате часов индикатор представлен в виде дополнительной шкалы времени, нанесенной на ободок корпуса.

Индикатор запаса хода

Многие часы от бренда Breitling, представленные по этой ссылке https://watches-master.com/watches/breitling, имеют индикатор запаса хода. Это механизм, который показывает, сколько суток и часов осталось идти часам до подзавода. Часовщики рекомендуют, чтобы пружина в барабане не находилось в состоянии взведенной до отказа, так как это ускоряет износ механизма. Но и в расслабленном состоянии она не должна пребывать, так как при сильной встряске или перепадах температур точность хода часов может быть нарушена и возникнет погрешность.

Будильник

В конструкции часов с будильником предусмотрен маленький молоточек, который в назначенное время начинает ударять по корпусу изнутри. Часы при этом издают неприятный треск. Будильник можно установить только на ближайшие 12 часов, при этом одно деление его шкалы равно 15 минутам. Его завод осуществляется с помощью отдельной боковой головки и барабана.

Турбийон

Турбийон — это не только декоративный элемент на часах, но и очень полезная функция. Она обеспечивает высокую точность хода. Суть функции сводится к тому, что она нивелирует влияние гравитации Земли на работу механизма часов, благодаря чему они показывают время с максимальной точностью. Сделать турбийон под силу только самым искусным часовщикам, отчего и стоимость на такие модели часов очень высокая.

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