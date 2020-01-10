Маркеры Sketchmarker – прекрасный выбор для художника

В мире современных художественных инструментов особое место занимают маркеры. Они появились не так давно, и пришли на смену обычным перьевыми ручкам. Маркер представляет собой резервуар с краской, которая стекает по наконечнику из нейлона или войлока. Ввиду простоты использования он сразу обрел популярность во многих сферах деятельности человека: быту, дизайне, иллюстрациях, каллиграфии.

Различают маркеры по чернилам, которые используются в них. В частности можно выделить две группы:

Маркеры на водной или спиртовой основе. Такие художественные инструменты позволяют делать изящные переходы, а также создавать градиенты, которые доступны только для поклонников акварельной техники рисования. Работают такими маркерами и в технике лессировки — полупрозрачные слои накладываются один на одного.

Маркеры на акриловой основе. Предназначены подобные маркеры для работы на стенах, холсте и предметах. Ввиду того, что акриловая краска непрозрачная, верхний слой всегда перекрывает нижний, поэтому нужно выбирать цвета для рисования, которые хорошо смешиваются.

Художественные маркеры — это отдельный вид инструментов, которые используются для достижения профессиональных результатов в области дизайна и иллюстрации. Главное отличие таких маркеров от других вариантов — более богатая цветовая палитра и изобилие оттенков. Эта особенность необходима для того, чтобы художник имел возможность создавать максимально реалистичные переходы цвета. Этого можно достичь также и за счет того, что маркеры прекрасно смешиваются, как это происходит с красками. Популярность такого художественного инструмента объясняется и тем фактом, что он крайне удобный в использовании, ведь, по сути, этот инструмент представляет собой в одном лице и кисточку и краску. Его можно взять с собой на природу и не нужно носить с собой воду, разбавитель и т.д.

Особенности продукции Sketchmarker

Отечественная компания с инновационными взглядами на весь процесс создания скетчей Sketchmarker на сегодняшний день является одним из самых популярных брендов. Это легко объяснить тем, что они не просто создают качественные материалы, но и гарантируют их ценовую доступность. Их главный девиз заключается в том, что художник не должен быть ограничен своими финансовыми возможностями на пути к достижению высоких творческих целей.

Маркеры данного бренда представлены вариантами в 389 оттенков. Этого более чем достаточно, чтобы создавать настоящие шедевры. Все они доступны на сайте https://mpmart.ru, который является официальным дилером компании-производителя.

Отдельного внимания заслуживает качество чернил, которые используются в маркерах. Они прекрасно совмещаются, что позволяет добиваться плавных градиентов. В помощь скетчистам и множество доступных вариантов толщины маркеров — 0,7, 0,5, 0,3, 0,2, 0,1 и 0,05.

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