Пенобетонные блоки: все достоинства материала для строительства малоэтажных зданий

Для возведения загородных домов и частных коттеджей применяется широкий ассортимент материалов. Инновационные технологии позволяют современным производителям налаживать изготовление продукции, которая в состоянии в полной мере отвечать самым строгим требованиям и нормам. Кроме того, интересует потенциальных клиентов и возможность приобретения товара на выгодных условиях.

Когда речь заходит о возведении частных домов высотой до трех этажей, отличным вариантом для сооружения стен становятся пенобетонные блоки. Главные преимущества материала кроются в относительно небольшом весе, хорошей прочности и доступной цене. И здесь очень важно выбирать товар у проверенных производителей. Чтобы купить пенобетон в Ташкенте отличного качества, необходимо предварительно изучить все его плюсы и минусы. Довольно полную и актуальную информацию о данном стройматериале и ответственных производителей реально найти на страницах портала Glotr.uz.

Рассмотрим несколько подробнее достоинства и недостатки пенобетонных блоков. Начнем с преимуществ, к которым относится:

небольшой вес, что позволяет уменьшить нагрузку на фундамент;

влагостойкость (практически не впитывает воду);

пожаробезопасность;

экологичность;

отличные звукоизоляционные характеристики, связанные с пористой структурой блоков;

низкая теплопроводность, позволяющая существенно экономить на отоплении дома;

возможность выполнения блоков точного размера, что обеспечивает возведение максимально ровных стен.

Что же касается недостатков, то при правильном подходе многие из них могут быть устранены. А именно:

неоднородность пор (на практике данный минус приводит к тому, что в одном месте материал держит крепеж хорошо, а в другом - плохо, устранить недостаток легко, используя метизы, которые предназначены специально для крепления в пористую структуру ячеистого бетона);

усадка стен дома, которая длится в течение 1-2 месяцев (не рекомендуется сразу начинать финишную отделку, лучше всего отложить завершающий этап работ на 3-4 месяца);

отклонения по плотности (такой недостаток связан с несоблюдением технологий производства, низким качеством исходного сырья, избежать покупки сомнительного товара поможет обращение к крупным производителям, которые предоставляют все сертификаты и дают гарантии).

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