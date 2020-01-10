"Нижегородцы всегда ждут от СМИ актуальных и достоверных новостей", - Дмитрий Барыкин Политика

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин поздравил СМИ с Днем российской печати.



"317 лет назад в Москве увидел свет первый номер русскоязычной газеты, которая по замыслу Петра I должна была отражать все передовые изменения в России. Спустя три века печатные средства массовой информации вышли в интернет или вовсе отказались от бумажных версий, но продолжают задавать ценностные, нравственные, политические ориентиры и определяют общественное мнение. Именно глазами корреспондентов и обозревателей СМИ нижегородцы видят ключевые события в городе.

Вашей работе противопоказано равнодушие и необходимы широкий кругозор, честность и безусловный талант. Нижегородцы всегда ждут от СМИ актуальных и достоверных новостей, объективного освещения событий и подробного анализа важнейших тем.

Депутатский корпус Думы Нижнего Новгорода благодарен прессе за привлечение внимания нижегородцев к теме нацпроектов, реализуемых на территории города. Благодаря вашей объективности горожане активно включились в работу местного самоуправления ради развития Нижнего Новгорода", - говорится в поздравлении.