Последние новости рубрики Политика
13 января 2020 11:42  [65] "Нижегородцы всегда ждут от СМИ актуальных и достоверных новостей", - Дмитрий Барыкин
13 января 2020 10:02  [57] "История отечественной печати началась со времен Петра I", - Евгений Лебедев
13 января 2020 09:26  [151] "За последнее время информационный ландшафт изменился до неузнаваемости", - Глеб Никитин
12 января 2020 10:11  [296] "Сотрудников прокуратуры Нижегородской области всегда отличали высочайший профессионализм и преданность своему делу", - Глеб Никитин
10 января 2020 15:09  [1528] Юрий Шалабаев стал заместителем главы Нижнего Новгорода по строительству
07 января 2020 12:08  [811] "Новая школа на 300 мест в селе Хмелевицы даст большой толчок для развития сельских территорий", - Роман Кошелев
04 января 2020 10:17  [810] "Активное участие нижегородцев во многих проектах – самый важный результат 2019 года", - Владимир Солдатенков
02 января 2020 11:23  [1096] Итоги 2019 года: более 150 человек назначены на посты из базы проекта "Команда Правительства" Нижегородской области
31 декабря 2019 13:50  [1055] Акция "Ёлка желаний" прошла на Нижегородской ярмарке по инициативе Глеба Никитина
31 декабря 2019 10:25  [516] "Пусть наступающий 2020 год станет показательным началом нового десятилетия", - Дмитрий Барыкин
Политика

"Нижегородцы всегда ждут от СМИ актуальных и достоверных новостей", - Дмитрий Барыкин

13 января 2020 11:42  [65] Политика

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин поздравил СМИ с Днем российской печати.

"317 лет назад в Москве увидел свет первый номер русскоязычной газеты, которая по замыслу Петра I должна была отражать все передовые изменения в России. Спустя три века печатные средства массовой информации вышли в интернет или вовсе отказались от бумажных версий, но продолжают задавать ценностные, нравственные, политические ориентиры и определяют общественное мнение. Именно глазами корреспондентов и обозревателей СМИ нижегородцы видят ключевые события в городе.

Вашей работе противопоказано равнодушие и необходимы широкий кругозор, честность и безусловный талант. Нижегородцы всегда ждут от СМИ актуальных и достоверных новостей, объективного освещения событий и подробного анализа важнейших тем.

Депутатский корпус Думы Нижнего Новгорода благодарен прессе за привлечение внимания нижегородцев к теме нацпроектов, реализуемых на территории города. Благодаря вашей объективности горожане активно включились в работу местного самоуправления ради развития Нижнего Новгорода", - говорится в поздравлении.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph