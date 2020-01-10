Здравоохранение-2020 НО: программу должны утвердить до 1 июля Политика

Утверждение программы модернизации первичного звена здравоохранения, с учетом замечаний федерального ведомства, будет проведено до 1 июля 2020 года. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. Власти и дальше будут воплощать в жизнь национальные проекты "Здравоохранение" и "Демография".

Ровно год назад, 10 января 2019 года, программа модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области была направлена в министерство здравоохранения России. Разработка программы стартовала 20 августа 2019 года, после совещания, которое провел президент России Владимир Путин.

"По поручению президента на эти цели до 2024 года будет дополнительно выделено 550 млрд рублей и, конечно, наша задача - претендовать на максимальный объем средств", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В частности, в 2020 году оборудование должно поступить в четыре первичных сосудистых отделения - больницы № 5 и № 39 Нижнего Новгорода, а также в Городецкую и Лысковскую центральные районные больницы. Продолжится дооснащение учреждений, оказывающих помощь онкологическим больным: Нижегородского онкодиспансера, Павловской центральной районной больницы и Арзамасской центральной городской больницы. В городах Арзамас, Балахне, Бор, Семенове откроются четыре ФАПа. Запланировано строительство еще трех ФАПов.

По программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" планируется освоение 73 квот, в том числе 45 врачей и 28 фельдшеров.

Также в регионе планируется реализация программы капитальных ремонтов объектов здравоохранения на 2020-2022 годы, не вошедших в программу модернизации первичного звена. Проведение капитального ремонта планируется во всех медицинских организациях региона.