Единая диспетчерская система скорой помощи начнет работу в тестовом режиме 25 января Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Единая диспетчерская система скорой медицинской помощи начнет работу в тестовом режиме 25 января 2020 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Обращения жителей будут приниматься по телефонам 03 (с городских телефонов), 103 (с мобильных телефонов), 112 с последующим распределением вызовов непосредственно на выездные бригады скорой медицинской помощи.

"Создание единой диспетчерской системы позволит сократить время на обработку сигналов. Сейчас информация проходит от подстанции к подстанции. Из-за этого теряется время, играющее огромное значение при оказании экстренной помощи. В новой системе сигнал будет сразу поступать к ближайшей свободной бригаде. Для тестового периода уже закуплено необходимое оборудование", - подчеркнул Глеб Никитин.

"В последующем данная система позволит объединить прием вызовов со всей территории Нижегородской области. Это будет в полной мере способствовать достижению показателей национального проекта "Здравоохранение" и задачи по развитию первичного медицинского звена, поставленной Президентом России Владимиром Путиным", - добавил глава региона.

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В ГБУЗ НО "Станция скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода" развернуты автоматизированные рабочие места приема вызова и управления бригадами скорой помощи, подключенные к мощностям развернутым в ГБУЗ НО "МИАЦ" с использованием программного обеспечения, разработанного ООО "Руна".