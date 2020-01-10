Продажи билетов на "Стрижи" из Нижнего Новгорода возобновлены, на "Ласточки" - планируется открыть после 17 января Общество

Продажи билетов на "Стрижи" из Нижнего Новгорода в Москву возобновлены. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" 13 января 2020 года.

Продажу билетов на "Ласточки" планируется открыть после 17 января 2020 года. Об этом сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Продажа билетов была временно приостановлена в связи с корректировкой расписания движения. "Сейчас немыслимо представить жизнь региона без этих поездов, поэтому, как только получил сигналы о пропаже билетов, сразу же связался с руководством РЖД, чтобы прояснить ситуацию", - отметил глава региона.

Речь идет о покупке билетов, начиная с 1 марта 2020 года. Информация об изменениях размещена на официальном сайте "РЖД". В компании принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее, в группе соцсети ВКонтакте автор публикации пожаловался на то, что невозможно купить билеты на "Стриж" и "Ласточку" после 1 марта, ввиду того, что поездов не оказалось в расписании на сайте "РЖД". Оставались только поезда дальнего следования.