Семь купелей создадут на Крещение в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Семь купелей создадут на Крещение в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

Центральной станет купель на Гребном канале (напротив Парка Победы). Также крещенские купания будут проходить на первом парковом озере (ул. Героя Смирнова), пляже озера "Мещерское" (напротив дома 11 по Мещерскому бульвару), пляже "Березовая роща" (микрорайон Сортировочный), Силикатном озере (за зданием на пр. Ленина, 27), II озере на Щелоковском хуторе и парковом озере (территория стадиона "Труд", бульвар Юбилейный, 30).

Обряд освящения воды начнется в 23:00, искупаться можно будет до 05:00. Всю ночь в местах массовых купаний будут дежурить сотрудники полиции, бригады спасателей и скорой помощи.

Место для купания на Гребном канале будет оборудовано деревянными лестницами с поручнями и деревянным настилом. Вокруг проруби выставят ограждения.

На площадке установят обогреваемые женскую и мужскую раздевалки, биотуалеты и мусорные контейнеры. Также там будет работать точка питания, желающих угостят бесплатным горячим чаем.

МЧС России напоминает правила купания в проруби на Крещение:

- Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.

- К проруби необходимо подходить в удобной, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги от острых камней и соли, а также не дадут скользить на льду.

- Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода.

- При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание, как только тело приспособилось к холоду.

- Не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. При опускании на дно в небольшой проруби опасность состоит еще и в следующем: не все умеют опускаться вертикально, многие опускаются под углом, смещаясь в сторону кромки льда. При глубине 4 м смещение от начальной точки может достигнуть 1 - 1,5 м. При всплытии с закрытыми глазами в малой проруби можно "промахнуться" и удариться головой об лед.

- При выходе не держитесь непосредственно за поручни, используйте сухое полотенце или горсть снега с бровки проруби, также можно зачерпнуть в пригоршни больше воды и, опершись о поручни, быстро и энергично подняться.

- После купания разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.