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Общество

Нижегородская область потратит 100 млн рублей на профессиональную подготовку граждан предпенсионного возраста

13 января 2020 17:53  [72] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область потратит 100 млн рублей на профессиональную подготовку граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе пояснили, что служба занятости населения Нижегородской области в рамках национального проекта "Демография", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, проводит мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста.

В 2019 году возможностью повысить квалификацию и получить новую специальность воспользовались 2638 нижегородцев. На эти цели было потрачено 80,3 млн рублей.

"Поскольку мероприятия по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста оказались и востребованы, и эффективны, в 2020 году Нижегородской области выделено больше средств: 95,8 млн рублей - из федерального бюджета и 4 млн рублей - из областного", - отметил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Александр Силантьев.

Он также добавил, что в рейтинге субъектов РФ по объемам привлекаемых федеральных средств Нижегородская область занимает 5 место.

На указанные средства в регионе планируется обучить и повысить квалификацию гражданам в возрасте 50 лет и старше, включая нижегородцев предпенсионного и пенсионного возраста, причем, категория участников в 2020 году расширена.

Выбор образовательных программ большой. Для обучения предлагаются профессии, которые на сегодняшний день являются наиболее востребованными на рынке труда региона.

"Соглашение с Рострудом о предоставлении субсидии уже подписано. Центры занятости населения готовы начать обучение всех желающих", - добавил Александр Силантьев.

Обучение осуществляется без отрыва, или с отрывом от производства в любых образовательных организациях, имеющих лицензию. Обучается различный персонал: от рабочего до начальников цехов и руководителей обеспечивающих подразделений.

Участие в данной программе нацпроекта дает, во-первых, работающим гражданам старшего поколения возможность повысить свою профессиональную квалификацию, а значит и эффективность работы; снизить издержки рабочего процесса; повысить свою конкурентоспособность как внутри самого предприятия, так и в целом на рынке труда.

Во-вторых, финансовая поддержка со стороны федерального и областного бюджетов дает возможность обучать сотрудников без привлечения их личных средств, а также средств предприятия.

Наконец, в-третьих, предприятия имеют возможность обучить сотрудников на базе своих учебных центров.

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