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Бизнес

Бесплатные тренинги для соцпредпринимателей пройдут в Нижегородской области в 2020 году

13 января 2020 17:56  [275] Бизнес

Бесплатные бизнес-тренинги для социальных предпринимателей пройдут в Нижегородской области в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

Бесплатные тренинги, мастер-классы, деловые игры Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области проводит в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Принять участие в них могут как начинающие, так и действующие предприниматели в сфере социального бизнеса.

"Для нижегородцев это хорошая возможность получить знания и навыки, необходимые для запуска и развития своего дела, найти полезные знакомства и возможных бизнес-партнеров, узнать об актуальных тенденциях в развитии социального бизнеса", - сказал Глеб Никитин.

Как сообщили в региональном Центре инноваций социальной сферы, в феврале-марте 2020 года в Нижнем Новгороде пройдет акселерационная программа "Бизнес-старт".

"Во время обучения слушатели изучат основы эффективной организации продаж, содержание маркетинга проекта, узнают об успешной организации бизнес-процессов, познакомятся с правилами создания личного бренда в социальных сетях, продвижением продукта в интернете и инструментами господдержки социального предпринимательства. Участники программы на протяжении шести недель вместе с опытными бизнес-тренерами проработают бизнес-модели своих проектов, чтобы презентовать их потенциальным партнерам", - сообщил директор центра Игорь Седых.

Прошедшие обучение по программе "Бизнес-старт" нижегородцы и те, кто уже разработал свой проект, но столкнулся с трудностями при его реализации, смогут принять участие в акселераторе "Время лидера", который пройдет в Нижнем Новгороде в августе-сентябре 2020 года.

Кроме того, в течение года в рамках проекта "Soft Skills" запланировано проведение семинаров, круглых столов, конференций, тренингов, мастер-классов, деловых игр, различных интенсивов по вопросам бухгалтерского и налогового учета, организации эффективных продаж, маркетингу, информационным технологиям, создания франшизы, бизнес-планирования.

Напомним, что по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В рамках нацпроекта в регионе открылся центр "Мой бизнес" в Нижнем Новгороде и окна "Мой бизнес" в районах области, где предприниматели могут получить консультации по всем видам господдержки и получить необходимые госуслуги. Кроме того, заработала горячая линия "Мой бизнес" 8−800−301−29−94.

Ранее также сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".

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