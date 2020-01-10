Администрация Дзержинска объяснила ситуацию с розливом технической жидкости Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Администрация Дзержинска объяснила ситуацию с розливом технической жидкости.

Как говорится в сообщении администрации, 13 января в единую диспетчерскую службу Дзержинска поступила информация о розливе технической жидкости в районе автоцентра "DAF" по Московскому шоссе.

"В сообщении говорилось о вывозе и выгрузке в лес большого количества неизвестного вещества", - поясняет администрация.

Сотрудники управления экологии и лесного хозяйства администрации города, выехав на место происшествия, обнаружили, что на почве около автоцентра действительно находится большое количество жидких отходов.

"Однако, факт непосредственного сброса на почву технических жидкостей зафиксирован не был", - добавили в администрации, пояснив, что при визуальном осмотре вылитое вещество похоже на иловый осадок от автомойки.

Сейчас специалисты седлают анализ данной жидкости и по результатам этого анализа дадут оценку ситуации. Результат будут готов завтра — 14 января.

"Говорить об экологическом вреде, нанесенном данным веществом, преждевременно пока не известны результаты проведенных лабораторных исследований", - приводятся в сообщении слова и.о. начальника управления экологии и лесного хозяйства Светланы Белкиной.