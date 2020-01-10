Последние новости рубрики Общество
13 января 2020 18:04  [59] Администрация Дзержинска объяснила ситуацию с розливом технической жидкости
13 января 2020 17:53  [71] Нижегородская область потратит 100 млн рублей на профессиональную подготовку граждан предпенсионного возраста
13 января 2020 17:46  [80] Дети из Новинского сельсовета перешли в систему образования Нижнего Новгорода
13 января 2020 17:39  [73] План ремонта дорог по нацпроекту "БКАД" в Нижегородской области дополнен
13 января 2020 17:18  [83] Семь купелей создадут на Крещение в Нижнем Новгороде
13 января 2020 16:45  [425] Продажи билетов на "Стрижи" из Нижнего Новгорода возобновлены, на "Ласточки" - планируется открыть после 17 января
13 января 2020 16:42  [104] Властям поручено решить вопрос с отменой нижегородских маршруток за неделю
13 января 2020 16:12  [124] Горадминистрация обещала отремонтировать ливневку на Ванеева после жалобы нижегородца в соцсети
13 января 2020 15:39  [125] Количество номинаций на премию Нижнего Новгорода сократили с 26 до восьми
13 января 2020 15:30  [137] Единая диспетчерская система скорой помощи начнет работу в тестовом режиме 25 января
Общество

Администрация Дзержинска объяснила ситуацию с розливом технической жидкости

13 января 2020 18:04  [59] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Администрация Дзержинска объяснила ситуацию с розливом технической жидкости.

Как говорится в сообщении администрации, 13 января в единую диспетчерскую службу Дзержинска поступила информация о розливе технической жидкости в районе автоцентра "DAF" по Московскому шоссе.

"В сообщении говорилось о вывозе и выгрузке в лес большого количества неизвестного вещества", - поясняет администрация.

Сотрудники управления экологии и лесного хозяйства администрации города, выехав на место происшествия, обнаружили, что на почве около автоцентра действительно находится большое количество жидких отходов.

"Однако, факт непосредственного сброса на почву технических жидкостей зафиксирован не был", - добавили в администрации, пояснив, что при визуальном осмотре вылитое вещество похоже на иловый осадок от автомойки.

Сейчас специалисты седлают анализ данной жидкости и по результатам этого анализа дадут оценку ситуации. Результат будут готов завтра — 14 января.

"Говорить об экологическом вреде, нанесенном данным веществом, преждевременно пока не известны результаты проведенных лабораторных исследований", - приводятся в сообщении слова и.о. начальника управления экологии и лесного хозяйства Светланы Белкиной.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph