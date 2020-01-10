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Происшествия

Жителю Чкаловского района грозит до 8 лет лишения свободы за разбойное нападение на продавца магазина

14 января 2020 10:09  [32] Происшествия

Жителю Чкаловского района грозит до 8 лет лишения свободы за разбойное нападение на продавца магазина. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 14 января 2020 года, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой) в отношении 37- летнего местного жителя.

По версии следствия 23 октября 2019 года в вечернее время чкаловец пришел в магазин "Бристоль Экспресс" и напал на продавца. Под угрозой применения пистолета, в действительности являющегося игрушкой, потребовал выдать ему денежные средства из кассы магазина. Продавец стала звать на помощь и злоумышленник, боясь быть задержанным, скрылся с места совершения преступления.

В тот же день он был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Следует отметить, что чкаловец ранее судим за совершение преступления против личности.

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