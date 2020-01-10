Мебель для Вас

Новоселье всегда сопровождается приятными хлопотами по выбору обстановки квартиры. Так хочется, чтобы мебель была красивой и качественной! Ведь от этих факторов напрямую зависит и настроение, как же совместить все и при этом сохранить деньги и время?

Интернет-магазин Happy home https://happyhome-mebel.ru предлагает широкий каталог моделей и аксессуаров к ним, а также минимальные сроки изготовления и доставки. В ассортименте представлены различные варианты корпусной мебели из экологичных материалов. Качественные и яркие детские, экономящие пространство комнаты, приведут в восторг любого ребенка. В едином стиле оформленные гостиные, спальни и кухня порадуют хозяев дома, а зашедшие на чашечку чая гости будут с легкой завистью нахваливать мебельный гарнитур.

Вы самостоятельно сможете выбрать нужные размеры, цвет, фасон и прочие параметры, составляя заказ. На сайте предоставлена вся необходимая информация для этого, плюс Вы можете связаться с менеджером фирмы и обсудить нюансы проекта. Скорость выполнения заказа достаточно высока – от 9 дней, если проект довольно сложный, то и выполнение займет чуть больше времени. Также приготовьте немного большую сумму, чем при покупке готового стандартного изделия – ведь изготовленная на заказ, точно под Ваши нужды мебель полностью впишется в интерьер квартиры и может прослужить гораздо дольше.

Однако, оформив заказ непосредственно на фабрике, минуя дилеров, Вы сэкономите больше. Кроме того, на всю мебель действует внушительный гарантийный срок, доставка и сборка входят в перечень услуг, которые оказывает фирма. Контроль качества проводится специалистами от начала работы над заказом и до истечения месяца использования изделий. Здесь же Вам помогут подобрать аксессуары для мебели, матрасы, обивку мягких моделей. Если Вы желаете познакомиться поближе с предлагаемыми изделиями до оформления заказа, стоит заглянуть в салон фирмы и убедиться лично в качестве и внешних данных предлагаемой продукции.

Об этом говорят и отзывы клиентов – большая часть покупателей отмечает 8 баллов и более из 10 возможных по результатам обслуживания.

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