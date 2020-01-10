Отдых с «Планетой экскурсий»

Планируйте свой отдых вне зависимости от сезона! Экскурсии в красивейшие места Сочи, Адлера и других городов никого не оставят равнодушными в любое время года. Древние водопады, многочисленные озера и горные плато заставят Ваше сердце биться сильнее.

Экскурсии в Сочи не только познавательны и интересны. Побывав на них, Вы получите позитивный заряд на много дней вперед, рассказывая о поездке и показывая великолепные фото родным и друзьям. Современные удобные автобусы и экскурсоводы, обладающие солидным багажом знаний, ежедневно готовы принять всех желающих на новые, а также уже проверенные временем направления.

Одним из наиболее популярных направлений является Абхазия. Туры туда организуются из Сочи и Адлера в комфортабельном автомобиле с 20 посадочными местами. За один день экскурсанты смогут посетить много чудесных мест, которые смогут выбрать в соответствии с направлением поездки. Это может быть Золотое кольцо, горячие источники, водопады или море – зависит от Вашего желания. Помимо непосредственно осмотра достопримечательностей в экскурсии предусмотрена и дегустация местных блюд, вин, меда. За отдельную плату можно будет посетить дачу первых лиц правительства СССР.

Однако компания «Планета экскурсий» предлагает не только групповые и индивидуальные экскурсии, но и развлечения для туристов – например, джиппинг и туры на квадроциклах. Специально оборудованные джипы и опытный гид, представитель МЧС Абхазии, сделают путешествие не только незабываемым, но и безопасным. Поездка на квадроцикле также оставит после себя положительные эмоции – инструктор подробно объяснит особенности вождения этого вида транспорта и организует тест-драйв, после чего можно будет отправится в путешествие. Тур проводится индивидуально, что очень удобно, а по окончании Вам предоставят видеозапись поездки.

«Планета экскурсий» организует Ваш отдых очень интересно и за довольно небольшую оплату, стоит только захотеть. Подарите себе возможность развеяться, познакомиться с новыми местами и людьми, ведь сделать это можно в любое время года!

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