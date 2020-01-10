Строительство домов из бруса

Древесные строительные материалы являются одними из самых экологичных. Дома из бруса являются безопасными для здоровья и отлично подходят как для сезонного, так и для постоянного проживания. Компания «Эко-Домик» предлагает их строительство. Подробнее о возведении домов из бруса можно узнать на этом сайте. Здесь представлены проекты домов и бань. По ним можно построить замечательные объекты, как самостоятельно, так и с привлечением сил подрядчика.

Основные услуги

Строительство домов из бруса.

Возведение фундаментов под здания.

Создание системы отопления.

Теплоизоляция и гидроизоляция зданий.

Компания предлагает полный комплекс работ, которые необходимы для возведения домов из бруса. Она создаст фундамент и построит на его основе здание по проекту, который заказчик может выбрать на сайте или заказать индивидуальное проектирование. При необходимости будет выполнена проводка коммуникаций, в том числе отопления. А также будет произведена теплоизоляция и гидроизоляция.

Преимущества

Собственное производство.

Доставка строительных материалов по территории Российской Федерации.

Работа без предоплаты.

Работа по договору.

Максимальная комплектация для постройки основательного и надежного в эксплуатации объекта недвижимости – дома из бруса.

Материалы только высокого класса.

Строительство осуществляется точно в сроки по договору.

Обсчет И/П бесплатно.

Оплата в счет материнского капитала.

Возможно строительство домов, как из профилированного бруса, так и по каркасной технологии. Древесина для производства бруса заготавливается в экологически чистых районах РФ. Это позволяет создавать качественные и безопасные материалы, которые востребованы в загородном строительстве. Стоимость на строительство фиксированная по договору, что позволяет избежать проблем с оплатой и гарантировать клиенту отсутствие переплат. Есть возможность внесения изменений в проектную документацию без доплаты. Строительные работы производят высококвалифицированные рабочие под руководством инженера с профильным образованием.

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