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Экономика

Высокоскоростную автомагистраль через Нижегородскую область построят до 2027 года

14 января 2020 11:20  [90] Экономика
Карта скоростной магистрали

Карта скоростной магистрали

Фото: Автодор

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Высокоскоростную платную автомагистраль "Москва-Казань", которая будет проходить через Нижегородскую область, построят до 2027 года. Об этом сообщается в группе компании "Автодор" в соцсети ВКонтакте.

Ранее правительство РФ согласовало поэтапную реализацию проекта строительства данной автотрассы.

"Автодор" уточняет, что с 2020 по 2024 год предусмотрено строительство первого участка - от Москвы до Владимира и второго участка, расположенного – от Канаша (Чувашия) до Шали (Татарстан).

В период с 2021 по 2025 год запланировано строительство дороги от Владимира до Арзамаса (267 км) Нижегородской область. Этот участок пройдет недалеко от Мурома.

"Полную готовность всей новой трассы мы намерены обеспечить в 2027 году", – приводит компания слова заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова.

СПРАВКА:

Трасса "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую. В классификации федеральных автодорог она получит номер М-12.

 

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