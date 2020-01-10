Услуги перевода с иностранных языков

Алма-атинское агентство переводов Ace Translations Group предлагает услуги на рынке Казахстана. Бюро переводов Алматы специализируется на крупных многопрофильных переводческих проектах. На ее счету десятки выполненных проектов и множество выполненных заказов меньшего объема.

В штате компании работают переводчики и редакторы с тематическим и языковым образованием. Это позволяет выполнять проекты на высоком профессиональном уровне. Ведь строительные проекты реализуют специалисты с профильным образованием и отличным знанием языка. Специалисты компании имеют опыт в реализации проектов и заказов узкой специализации, это работы на темы инновационных технологий, современного оборудования, эффективных систем менеджмента и пр.

Среди проектов, реализованных компанией, казахстанские промышленные проекты для филиала «Аджип Каспиан Си Б.В.», проект разработки нефтяных месторождений «Кумколь» и «Кам». И многие, многие другие проекты по переводам с иностранных языков.

Основные услуги

Письменный перевод:

юридический перевод;

технический перевод;

финансово-экономический перевод;

локализация сайтов.

Устный перевод:

последовательный перевод;

синхронный перевод.

В агентстве работают профессиональные специалисты, которые переводят тексты и речь с 22-х языков. Работа осуществляется по западным технологиям обеспечения качества. У компании можно заказать самые разнообразные услуги.

Например, это:

глоссарии;

переводческие памяти;

терминологические базы;

проектные группы переводчиков и редакторов;

обучение переводчиков под требования клиентов.

Агентство работает в сфере переводов уже более двадцати лет. За это время зарекомендовала себя как надежный партнер. Отличная репутация была заработана благодаря соблюдению принципов профессиональной этики, конфиденциальности информации клиентов, сроков выполнения проектов, такта при работе с заказчиками. За годы работы компания реализовала несколько десятков крупных проектов в нефтегазовой отрасли, сфере заводского строительства, обустройства месторождений полезных ископаемых и пр.

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