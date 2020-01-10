Кровати для спальных комнат

Интернет-магазин SPB-KROVATI предлагает широкий ассортимент кроватей и другой мебели. Например, кресло-кровати https://spb-krovati.ru/category/kreslo-krovat в разных цветовых и конструкционных исполнениях. Вся продукция сертифицирована и обладает высокими эксплуатационными качествами. Это товары зарекомендовавших себя с лучшей стороны производителей.

Каталог кроватей

Односпальные.

1,5-спальные.

2-спальные.

Круглые.

Детские.

Это мебельная продукция, изготовленная из различных материалов. Разных видов древесины, кожи и экокожи, металла, ткани. Кровати представлены в различных конструкционных решениях. Например, с подъемным механизмом, с мягким изголовьем, с выдвижным ящиком, угловые, недорогие.

Каталог продукции

Кроме кроватей в магазине можно приобрести и другую продукцию. Например, это:

Матрасы.

Кресла.

Ортопедические решетки.

Тумбы прикроватные.

Комоды.

Шкафы.

Диваны.

Столы.

Стулья.

Пуфы и банкетки.

Настольные лампы.

Светильники.

Торшеры.

Матрасы представлены вариантами различных типоразмеров со съемным и несъемным чехлом, разной жесткости. Они имеют разнообразные варианты исполнения, наполнители, размерные категории. На сайте также можно приобрести различную мебель, причем не только для спальной комнаты. Например, комоды и шкафы, стулья и столы, пуфы и банкетки разных типоразмеров и конструкций от различных производителей. Осветительные приборы представлены разнообразными торшерами, настольными лампами и светильниками. Также есть ассортимент мебели для гостиничных заведений.

Наименования на сайте имеют описания, снабжены фотографиями. К ним указана цена и их характеристики. Это позволяет сравнивать позиции мебели между собой по некоторым критериям, выбирать оптимальный вариант для покупки. Мебельная продукция сертифицирована, на нее предоставляется гарантия, возможен возврат товаров. Доставка осуществляется по Санкт-Петербургу, ее стоимость зависит от поставщика продукции. С полным перечнем условий можно ознакомиться на сайте или по телефону у менеджера магазина.

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