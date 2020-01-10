Высокотехнологичные инженерные пластики

Компания APC Group создает изделия из пластиков и металлов. На ее сайте plastimet.ru можно узнать о них более подробно. Компания обладает собственным производством для литья пластмасс, создания пресс-форм и обработки металлов. Она изготавливает разнообразные детали, направляющие и профили для конвейерных линий, вырубные плиты.

Основные продукты

Пластики.

Полиэтилены.

Поликарбонатные пленки.

На сайте plastimet.ru можно узнать обо всех разновидностях продукции. Например, о PET (полиэтилентерефталате). Компания изготавливает несколько разновидностей высокотехнологичных инженерных пластиков, а также продукции из них. Это такие материалы, как полипропилен, полиимид, полиоксиметилен, поликарбонат, поливинилхлорид и пр. В ассортименте имеется несколько вариантов полиэтиленовых материалов. А также поликарбонатных пленок.

Заказать продукцию можно непосредственно на сайте. Для этого нужно выбрать подходящие для покупки варианты и нажать на кнопку «Заказать» на странице товара. Каждое наименование имеет описание и фотографии, что значительно облегчает сравнение позиций между собой. Этому также способствуют указанные цены и характеристики.

Преимущества

Бесплатные консультации специалиста, квалифицированного в теме высокотехнологичных инженерных пластиков и прочей продукции компании.

Опыт работы в сфере производства и продаж пластиков более десяти лет.

Выполнение уникальных проектов.

Собственное производство, оснащенное современным высокотехнологичным оборудованием.

Доставка заказов по территории Российской Федерации.

Вся продукция компании сертифицирована и отвечает высоким требованиям качества, эксплуатационной надежности. Доставка по Санкт-Петербургу осуществляется бесплатно при заказе на определенную сумму. Грузы доставляются не только по территории Российской Федерации, но и в Белоруссию, Казахстан транспортной службой «Деловые линии». Отгрузка осуществляется только после полной предоплаты. Дополнительную информацию и консультационную помощь можно получить у менеджера по телефону, указанному на сайте.

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