Нижегородцы смогут получить льготные кредиты до 3 млн рублей для строительства жилья на селе Общество

Нижегородцы смогут получить льготные кредиты до 3 млн рублей для строительства жилья на селе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Такие кредиты будут предоставляться в 2020 году. Нижегородцы могут их получить по ставкам от 0,1% до 3% годовых на срок до 25 лет.

Помимо того, что на эти средства можно будет построить дом, деньги также можно израсходовать на благоустройство домовладений.

Кредитование на благоустройство предусматривается в сумме до 250 тысяч рублей по ставке от 1% до 5% годовых сроком до 5 лет. По условиям программы, кредитные средства можно использовать на покупку оборудования электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения и ремонт жилых домов, расположенных на сельских территориях.

"К сожалению, сейчас у жителей небольших населенных пунктов в районах области зарплаты бывают меньше, чем у сотрудников крупных предприятий в городах", - сказал Глеб Никитин.

"На мой взгляд, разницу в уровне жизни надо сокращать, иначе многие районы области просто не будут активно развиваться. Помощь государства в улучшении жилищных условий проживающих на сельских территориях нижегородцев станет одним из путей решения этой задачи", - добавил он.

"Чтобы получить льготный кредит, нижегородцам нужно как можно быстрее обратиться в уполномоченный банк – партнер госпрограммы. В конце января региональный минсельхоз соберет сведения о поступивших от нижегородцев заявках на кредиты и направит их в федеральное правительство для утверждения", - пояснил губернатор.

Согласно условиям программы, кредитные средства могут быть направлены на развитие жилищного строительства и повышение уровня благоустройства домовладений граждан РФ на сельских территориях (с численностью населения не более 30 тысяч человек). Это может быть приобретение готового жилого помещения или жилья на этапе строительства, а также строительство дома или жилого помещения, в том числе завершение ранее начатого строительства.

В перечень уполномоченных банков входят: ПАО Сбербанк, АО "Россельхозбанк", АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ, Банк ВТБ, АО "АЛЬФА-БАНК", ПАО "Московский Кредитный Банк", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО РОСБАНК, ПАО "Промсвязьбанк", АО "Райффайзенбанк".

Напомним, жители Нижегородской области смогут получить гранты до 6 млн рублей на открытие и развитие фермерских хозяйств в 2020 году в рамках нацпроекта "Малое и средние предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Напомним также, что по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".