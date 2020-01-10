"Транснефть-Верхняя Волга" подвела итоги работы по противодействию криминальным врезкам и хищению топлива из трубопроводов в 2019 году Экономика

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" подвело итоги работы, проведенной в 2019 году в сфере противодействия криминальным врезкам и случаям хищения топлива из магистральных трубопроводов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

За год в зоне ответственности АО "Транснефть-Верхняя Волга" (14 субъектов РФ) было выявлено 95 криминальных врезок в магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы. По подозрению в совершении преступных посягательств задержаны 38 правонарушителей, в отношении которых органами внутренних дел возбуждены уголовные дела.

К настоящему времени в суды направлены материалы 8 уголовных дел в отношении 16 обвиняемых. Вынесено семь обвинительных приговоров, к уголовной ответственности по ним привлечены 16 фигурантов, в том числе, с назначением наказаний в виде реальных сроков лишения свободы - 6 осужденных.

В компании также отметили, что АО "Транснефть-Верхняя Волга" во взаимодействии с правоохранительными органами на постоянной основе проводит комплекс мероприятий по профилактике, выявлению и пресечению фактов криминальных врезок в целях хищения нефти и нефтепродуктов из магистральных трубопроводов. Преступными действиями похитителей наносится значительный ущерб развитию нефтепроводной отрасли в части обеспечения надежной и бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов потребителям. В результате хищений повышается вероятность выхода топлива из магистральных трубопроводов с последующим загрязнениями окружающей среды.