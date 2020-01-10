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Культура и отдых

Зимний спортивный фестиваль "Лыжня России" пройдет в Нижнем Новгороде 8 февраля

15 января 2020 12:13  [30] Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Девятый зимний спортивный фестиваль и XXXVIII всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2020" пройдет в Нижнем Новгороде 8 февраля. Об этом сообщают организаторы.

Эти мероприятия проходят ежегодно во всей России с 1982 года.

"Сегодня в нашей стране это самый большой зимний праздник для поклонников лыжного спорта. Ежегодная массовая лыжная гонка пройдет одновременно в 72 регионах РФ и объединит более 500 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В Нижнем Новгороде и области в 2020 году ожидается около 15 тысяч участников.

По данным организаторов, в 2020 году в Нижнем Новгороде впервые будет организован забег "Младших школьников". Школы, показавшие лучшие результаты, получат ценные подарки от "Группы ГАЗ".

В программе соревнований: массовый старт на 5 и 10 км, забег почетных гостей, семейный забег для родителей с детьми (команда от трех человек), брендированный забег (нижегородские предприятия).

Кроме того, всех гостей и участников Зимнего фестиваля ждет развлекательная программа: выступление артистов, анимация для детей, конкурсы с подарками, полевая кухня.

Фестиваль состоится на поляне рядом с ЖК "Окский берег".

Коллективные заявки от спортивных и образовательных школ города и области направляются на электронную почту flgno18@mail.ru (не более 20 человек от школы) с 3 по 6 февраля 2020 года.

Индивидуальные (личные) заявки принимаются 8 февраля 2020 года с 09:00 в районе старта на поляне ЖК "Окский берег".

Заявки на брендированный забег (от команд нижегородских предприятий) принимаются на электронную почту olga@arrmedia.ru (тел. 8 (312) 4301-501)

Каждый участник соревнований должен предоставить в комиссию по допуску участников следующие документы:
паспорт или свидетельство о рождении;
полис обязательного медицинского страхования;
справку о допуске врача или персональное подтверждение об ответственности за своё здоровье.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода, "Спортивной федерации лыжных гонок Нижегородской области" и творческого объединения "ARR GROUP".

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