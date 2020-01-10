Зимний спортивный фестиваль "Лыжня России" пройдет в Нижнем Новгороде 8 февраля

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Девятый зимний спортивный фестиваль и XXXVIII всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2020" пройдет в Нижнем Новгороде 8 февраля. Об этом сообщают организаторы.
Эти мероприятия проходят ежегодно во всей России с 1982 года.
"Сегодня в нашей стране это самый большой зимний праздник для поклонников лыжного спорта. Ежегодная массовая лыжная гонка пройдет одновременно в 72 регионах РФ и объединит более 500 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В Нижнем Новгороде и области в 2020 году ожидается около 15 тысяч участников.
По данным организаторов, в 2020 году в Нижнем Новгороде впервые будет организован забег "Младших школьников". Школы, показавшие лучшие результаты, получат ценные подарки от "Группы ГАЗ".
В программе соревнований: массовый старт на 5 и 10 км, забег почетных гостей, семейный забег для родителей с детьми (команда от трех человек), брендированный забег (нижегородские предприятия).
Кроме того, всех гостей и участников Зимнего фестиваля ждет развлекательная программа: выступление артистов, анимация для детей, конкурсы с подарками, полевая кухня.
Фестиваль состоится на поляне рядом с ЖК "Окский берег".
Коллективные заявки от спортивных и образовательных школ города и области направляются на электронную почту flgno18@mail.ru (не более 20 человек от школы) с 3 по 6 февраля 2020 года.
Индивидуальные (личные) заявки принимаются 8 февраля 2020 года с 09:00 в районе старта на поляне ЖК "Окский берег".
Заявки на брендированный забег (от команд нижегородских предприятий) принимаются на электронную почту olga@arrmedia.ru (тел. 8 (312) 4301-501)
Каждый участник соревнований должен предоставить в комиссию по допуску участников следующие документы:
паспорт или свидетельство о рождении;
полис обязательного медицинского страхования;
справку о допуске врача или персональное подтверждение об ответственности за своё здоровье.
Мероприятие проводится при поддержке правительства Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода, "Спортивной федерации лыжных гонок Нижегородской области" и творческого объединения "ARR GROUP".
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