Нижегородские предприниматели получили более 1 тысячи предостережений за отсутствие договоров на вывоз отходов Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские предприниматели получили более 1 тысячи предостережений за отсутствие договоров на вывоз отходов в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Предостережения поступают от министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, которое ведет проверки предпринимателей в рамках поручения губернатора региона Глеба Никитина.

"Сегодня мы боремся за чистоту области, тратим средства на ликвидацию несанкционированных свалок, и заинтересованы в том, чтобы они не появлялись вновь. Перед нами стоит задача, поставленная как в нацпроекте "Экология", так и президентом России Владимиром Путиным, обеспечить эффективное обращение с отходами. А отсутствие договора на вывоз мусора может привести к образованию несанкционированных свалок.

Также мы говорим о повышении социальной ответственности бизнеса. И если предприниматель экономит на вывозе отходов и нарушает природоохранное законодательство, то об этом речи быть не может", - сказал Глеб Никитин.

Региональным министерством экологии и природных ресурсов меры по заключению юридическими лицами договоров на вывоз отходов предпринимаются с начала 2019 года. В силу действующего законодательства договор должен быть заключен с региональным оператором, обслуживающего ту зону, на которой работает предприниматель.

Проводится работа по вынесению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства. По состоянию на 25 декабря 2019 года вынесено 1024 предостережения. Организована системная работа по понуждению хозяйствующих субъектов к заключению договоров на обращение с отходами. 177 хозяйствующих субъектов (СНТ, ИП, прочие юридические лица) по итогам работы заключили договора с региональным оператором. Работа продолжается и в 2020 году.

"Поручаю министерству экологии усилить работу по понуждению юридических лиц к заключению договоров на вывоз отходов", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа Владимира Путина началась в стране с 2019 года.