Стоимость проезда на нижегородской канатной дороге может повыситься Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стоимость проезда на нижегородской канатной дороге может повыситься. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Региональной службе по тарифам Нижегородской области 15 января 2020 года.

Согласно информации, в конце декабря АО "Нижегородские канатные дороги" обратилось в РСТ с заявлением о проведении проверки затрат для расчета тарифов на перевозку. При этом конкретная величина тарифов не указывалась.

Отметим, что в настоящее время стоимость одной поездки на канатной дороге составляет 100 рублей.

Вопрос необходимости пересмотра тарифов региональное правительство рассмотрит после того, как будет готова экспертиза материалов "Нижегородских канатных дорог".