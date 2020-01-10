Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил убрать рекламу с городских автобусов Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил убрать рекламу с городских муниципальных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба, информацию о рекламе главе города озвучили работники МП "Нижегородпассажиравтотранс" на встрече с главой города. Специалисты попросили Владимира Панова урегулировать вопрос о запрете нанесения наружной рекламы. По их словам, - это портит борта автобусов, особенно новых. Панов сказал, что уже поручил внести изменения в нормативные документы, регламентирующие внешний вид городского общественного транспорта. "Он должен быть единым", - добавил Владимир Панов.

Глава Нижнего Новгорода также напомнил, что ранее на предприятии была острая кризисная повестка практически по всем направлениям, однако благодаря поддержке губернатора Нижегородской области состоялось обновление подвижного состава.

В 2018 году было куплено 100 автобусов, в 2019 – 200 автобусов.