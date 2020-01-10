Одобрена заявка Нижегородской области на вхождение в состав Ассоциации инновационных регионов России Политика

Одобрена заявка Нижегородской области на вхождение в состав Ассоциации инновационных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Одобрение заявки состоялось в рамках заседания общего собрания членов Ассоциации 15 января 2020 года.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что Ассоциация инновационных регионов России – "это союз сильнейших".

"По сути, это треть экономики страны и почти половина всех инноваций. Какие возможности я вижу для нашего региона? Это формирование коллективных предложений с субъектами - членами Ассоциации в федеральное правительство по проблемам развития территорий, выявление и распространение лучших практик, содействие разработке и реализации проектов и инициатив в области цифровой экономики, науки и здравоохранения", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что Нижегородская область – один из крупнейших индустриальных центров с ВРП почти в 1,5 трлн рублей (согласно данным министерства экономического развития и инвестиций региона по итогам 2019 года) и долей обрабатывающей промышленности в экономике более 30%.

Напомним, что господдержку более чем на 300 млн рублей получили нижегородские инновационные проекты в 2019 году.

СПРАВКА:

В состав АИРР входят 16 субъектов РФ. На долю регионов-членов Ассоциации приходится 27,4% (или более 1/4) ВРП России, 40,3% всей инновационной продукции страны, более 1/4 (27,5%) всех затрат на технологические инновации.