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Экономика

Госдолг Нижегородской области снизился на 354 млн рублей за 2019 год

16 января 2020 10:15  [70] Экономика

Госдолг Нижегородской области снизился к аналогичному периоду 2019 года на 354,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Снижение долга связано с уменьшением объема обязательств по федеральным бюджетным кредитам, по коммерческим кредитам. Объем госдолга на 1 января 2020 года составил 74,7 млрд рублей.

В структуре долга 0,2% составляют государственные гарантии, 60,6% - государственные ценные бумаги, 25,4% - бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 13,8% - кредиты коммерческих банков.

Правительством Нижегородской области ранее были заключены соглашения о реструктуризации федеральных бюджетных кредитов. Условиями соглашений предусмотрено поэтапное снижение долговой нагрузки по годам. 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что на начало 2018 года долговая нагрузка составляла 63,5% при установленном ограничении по соглашениям на уровне 64%, на начало 2019 года - 55,9% при ограничении на уровне 62%.

"На начало 2020 года долговая нагрузка снизилась до 51,1% при ограничении 60%. Таким образом, область опережающими темпами снижает долговую нагрузку на бюджет", - отметил он.

Напомним, что в 2019 году размещен облигационный заем сроком на 5,5 лет на сумму 10 млрд рублей. Спрос превысил предложение в два раза, что говорит о высоком доверии инвесторов к области.

В целях минимизации расходов на обслуживание госдолга в течение финансового года министерством проводились аукционы на заключение госконтрактов на предоставление кредитных ресурсов. Объявление аукционов связано со снижением ключевой ставки Банка России. В результате проведенных аукционов средняя ставка по кредитам, привлеченным по состоянию на 1 января 2020 года, составила 6,65% годовых.

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