Особенности банкротства физического лица

Изначально понятие «банкротство» зачастую ассоциировалось исключительно с предприятиями и компаниями. Сейчас же все кардинально поменялось, поэтому сменить свой статус могут как юридические, так и физические лица. Подробнее о всей процедуре и реальных случаях из жизни можно узнать на сайте: банкротство-физических.рф.

Особенности процедуры

Банкротство – это признание государственными органами неспособности должника исполнять все условия кредитования по долговым обязательствам. Такая процедура вызывает постоянно множество противоречий, ведь с одной стороны она открывает перед человеком возможность избавиться от долговых обязанностей, а с другой – потеря всех накоплений, при этом процедура сопровождается сложными законодательными нюансами.

Банкротство физических лиц отличается от процедуры, необходимой для юридических объектов. В первую очередь под банкротством физических лиц подразумевают признание в арбитражном суде неспособности человека выполнять финансовые обязательства, а также вести расчет со всеми кредиторами.

Тем не менее, такую процедуру спокойно может начать любой желающий, чей суммарный долг превышает 500 000 руб. Для начала оформления нового статуса с момента непогашения долга должно пройти больше трех месяцев, но физическое лицо вправе начать процедуру раньше, если есть на это определенные обстоятельства.

Процедура банкротства регулируется действующим законодательством Российской Федерации, согласно Закону №127-ФЗ. Кроме того, небольшие изменения в законе теперь позволяют должнику реструктуризировать долг, разбив его на несколько частей. Таким образом физическое лицо сможет восстановить свою платежеспособность и гасить долг по указанным датам. Стоит отметить, что пока действует реструктуризация долга, приостановлены начисление пеней и штрафов.

Банкротство физических лиц – это относительно новая процедура, которая все еще вызывает множество споров. С одной стороны, оформляя новый статус, человек сможет избавиться от долговых обязательств, с другой – процедура влечет за собой потерю всех накоплений и имущества.

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