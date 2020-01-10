Как правильно выбрать гроб?

Не всегда родственники усопшего ответственно относятся к такому моменту как выбор гроба. Многие просто уверены, что мертвому все равно где лежать и во что быть одетым. На прощание наверняка придут все родные, близкие люди, коллеги и друзья. Не нужно показывать своего пренебрежительного отношения к покойному.
При выборе стоит учитывать некоторые моменты:
На сайте https://grob-kupit.ru/ представлены модели разных размеров и цветов. Кстати цвет не сильно важен при выборе. Но обычно детям и молодым людям выбирают светлые оттенки, а пожилым темные.
Еще один важный параметр – материал. Предпочтение отдается натуральному дереву. Во всех религиях и культурах этот материал ценится. Причем ему можно придать любую форму и деревянные гробы оптимально подходят для кремации. Сверху гроб покрывают специальным составом, который помогает быстрее разлагаться в земле и хорошо гореть в печи. Дерево экологически чистый материал, поэтому не вредит природе, не выделяет вредных, токсичных веществ. Стоимость определяет именно материал. Естественно, что чем ценнее порода, тем и дороже изделие.
Любое упоминание при жизни об этой вещи может быть неприятным. Многие не думают об этом или не успевают составить завещание. Это совсем не определяет то, что выбирать нужно только дешевую модель.
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