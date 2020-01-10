Банкротство физического лица: особенности и недостатки процедуры

Банкротство – это процедура, при которой государственный уполномоченный орган признает неспособность должника (физическое или юридическое лицо) об удовлетворении всех требований кредиторов по денежным обязательствам. Узнать особенности банкротства можно на сайте: Банкротам.

Этапы процедуры и ее нюансы

Относительно недавно правительство Российской Федерации внесло изменения в законодательную базу, благодаря чему теперь банкротство может оформить не только компания или предприниматель, но и обычный гражданин. Правда неоднозначность процедуры все же вызывает множество вопросов и споров, ведь с одной стороны человек ограничит себя от возможных долговых обязательств, а с другой – арест накладывается на все имущество.

Все особенности процедуры банкротства регулируются законодательством Российской Федерации, согласно Закону №127-ФЗ, который только в 2015 году узаконил банкротство физических лиц. Исходя из закона, физическое лицо может подать на оформление нового статуса только в том случае, когда сумма долга превышает 500 000 руб., а оплата его не производилась больше трех месяцев. В законе также указаны все обстоятельства, согласно которым человек сможет раньше времени подать на банкротство.

К тому же, должник может воспользоваться услугой реструктуризации. Таким образом задолженность будет распределена равными частями на определенный период. Эта возможность позволяет должнику вернуть свою платежеспособность и гасить все долги по указанному плану.

Прежде чем начинать процедуру оформления банкротства, нужно понимать, что вместе с ней человека ожидает множество неприятных особенностей. В первую очередь это связанно с ценой на услугу, ведь для большинства расходы могут стать совершенно неподъемными. Кроме того, на время получения нового статуса, человек лишается следующих возможностей:

Выезжать за границу (эту характеристику определяет суд).

Проводить сделки, связанные с недвижимостью (покупка, продажа, передача в залог).

Свободно распоряжаться денежными средствами на банковском счету. Обычно все банковские карты передаются финансовому управляющему.

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