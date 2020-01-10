Как выбрать кровать: основные параметры и особенности

Постепенно, обычный диван в квартирах заменяют на комфортную кровать. Именно эта конструкция позволяет получить более качественный и приятный сон, после которого не болит все тело. Найти и купить хорошую кровать в Нижнем Новгороде недорого здесь.

Как правильно выбрать кровать

Выбор кровати – это чуть ли не самая важная часть обустройства спальни. Именно на выбранном изделии человеку придется проводить значительную часть своей жизни.

Прежде чем идти в магазин, нужно для себя определить некоторые моменты. В первую очередь это относится к размеру конструкции, ведь она напрямую зависит от количества членов семьи, которые будут спать на кровати. К примеру, если спальное место выбирается для семейной пары, то лучше всего брать широкие кровати, чтобы было место где развернуться.

Также отдельное внимание стоит уделить длине конструкции. Чтобы определить этот параметр, нужно ориентироваться на рост спящих. Обязательно нужно к основному росту человека добавить еще 10 сантиметров, а иногда и больше, для того чтобы был запас.

Немаловажную роль при покупке также играет и форма конструкции. Классический вариант – простая прямоугольная кровать, которая подходит абсолютно каждому. Если хочется поэкспериментировать и выбрать что-то нестандартное в виде круглой или овальной кровати, то нужно сразу понимать, что такая форма создаст множество неприятностей. Для такой формы придется заказывать отдельное постельное белье, при этом сама конструкция займет намного больше места в спальне, чем обычная прямоугольная модель. Найти и купить практичную кровать-трансформер тут.

После того как с основными параметрами определились, можно переходить к выбору основания. Обычно на большинстве кроватей стоит основание в виде рамы, на которой установлены гибкие ламели. Нужно помнить, что чем больше ламелей, тем крепче основа.

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