Сервис заказа такси Ситимобил

Сервис заказа такси Ситимобил действует во многих городах Российской Федерации. Несмотря на то, что это относительно новый сервис. Например, его услугами можно воспользоваться в Нижнем Новгороде https://ct-mobil.ru/nn/. Как и любой новый коммерческий проект он предлагает своим клиентам ряд преимуществ. Действительно, сервис включает ряд новшеств и обладает собственными особенностями.

Основным преимуществом являются тарифы, которые имеют стандартную минимальную стоимость. Проезд оплачивается по километражу и/или поминутно. Всего имеется более десяти основных тарифов. Они включают бизнес-тарифы, заказ минивэна и пр.

Дополнительные услуги

Детское кресло, бустер.

Встреча с табличкой.

Перевозка питомца.

Услуга «Прикурить машину».

Гибкая система оплаты и формирования стоимости тарифа позволяет экономить на поездках.

Услуга «Корпоративное такси» позволяет руководителям компаний эффективно использовать время своих сотрудников. Экономия на заказе такси может достигать 20%, расчеты осуществляются безналичными денежными средствами, отчетность полностью прозрачная и удобная. Поездки гарантированно комфортные, компания контролирует качество обслуживания круглосуточно без перерывов и выходных. Несмотря на недавнее распространение деятельности по территории Российской Федерации, компания предоставляет услуги заказа такси более двенадцати лет. Она обладает в этой сфере большим опытом и наработками, позволяющими оказывать услуги высокого качества.

Регистрация личного кабинета для услуги «Корпоративного такси» открывает перед руководителями компаний большие возможности. Они заключаются в возможности отслеживания баланса, расходов, счетов и статистики поездок. А также в контроле маршрутов и стоимости поездок, наличии обратной связи с такси. На заказ такси для сотрудников можно устанавливать лимиты.

Сервис заказа такси предоставляет выгодные условия для водителей, которые сотрудничают с ним. А также предлагает своим партнерам отличные условия для ведения совместного бизнеса. Подробности можно узнать на сайте сервиса.

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