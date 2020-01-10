Оптовые поставки парфюмерных и косметических средств

Интернет-магазин Moskva Optom предлагает оптовые поставки парфюмерных и косметических средств. Это известная продукция мировых производителей. На сайте можно приобрести духи оптом таких брендов, как Azzaro, Burberry, Carolina Herrera, Dior, EOS, Montale и сотен других производителей косметики и парфюмерии со всего мира.

Основные предложения

Парфюмерные продукты.

Парфюмерия в мини-флаконах и небольших упаковках.

Автомобильные парфюмерные средства.

Косметические и парфюмерные подарочные наборы.

Косметическая продукция.

Корейская косметика.

Косметические средства для ухода за телом.

Аксессуары для косметики и парфюмерии.

Прочие товары (спортивные аксессуары, товары для дома, для женской красоты).

Минимальный заказ начинается от 1200 рублей. Компания проводит различные акции, делает подарки и скидки клиентам, предлагает им специальные условия на оптовые заказы.

На сайте представлен широкий ассортимент самой разнообразной косметики и парфюмерии. Это различные крема, эфирные масла, лосьоны, туши, тени, маски и многое другое. Каждое наименование на сайте обладает детальным описанием. Оно снабжено фотографиями. К продукции указана стоимость и характеристики. Это позволяет сравнивать товары между собой по многим критериям, например, по качественным показателям. А также быстро выбирать подходящие решения для покупки. Заказ можно оформить непосредственно на сайте в режиме онлайн через корзину. Оформление не занимает много времени и не требует особых усилий.

Оптовые заказы в интернет-магазине могут быть выгодны различным розничным магазинам и компаниям, торгующим мелким оптом. Закупки выгодны, как при небольшом, так и крупном опте. По Москве доставка осуществляется бесплатно. По территории Российской Федерации грузы доставляются различными транспортными компаниями. Например, СДЭК, Деловые линии, ПЭК, а также «Почта России». Поставки производятся только после полной предоплаты. Консультации и дополнительную информацию можно получить у менеджера по телефону или через онлайн-чат на сайте.

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