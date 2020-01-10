Автомобили из североамериканских стран на заказ

Компания «Тризуб-Авто» предлагает купить авто из Америки в Киеве на выгодных условиях. Она предоставляет услуги и в других европейских странах. Например, в Белоруссии, Литве, Германии. В Киеве офис был открыт сравнительно недавно, но уже сейчас украинцы могут заказывать отличные автомобили с североамериканских аукционов по низким ценам.

Основные услуги

Помощь с ремонтом приобретенных автомобилей (оценка повреждений и неисправностей, стоимости ремонта, а также помощь в ремонте и поиске запчастей).

Доставка автомобилей под заказ из европейских и североамериканских стран.

Консультации и помощь в поиске, выборе и приобретении оптимального решения (автомобиля, соответствующего требованиям клиента).

Проверка автомобиля клиентом при прибытии в Украину перед покупкой.

Компания является аккредитованным и лицензированным партнером крупных аукционов США, Канады и Европы. Ее преимуществом является работа с малоизвестными аукционами, на которых автомобили стоят намного дешевле. Особый интерес представляют подержанные авто из Канады. Они лучше адаптированы к условиям эксплуатации в условия европейского климата. Они более выгодно стоят из-за разницы курса американского и канадского долларов.

На сайте компании можно найти подходящие предложения на заказ автомобиля. В некоторых случаях выгода может достигать 50% и более, по сравнению с приобретением на внутреннем украинском рынке. Компания предлагает на заказ различные модели и марки автомобилей. У нее можно заказать машины европейского, американского, корейского, японского производства и не только. Это авто известных брендов, таких как Toyota, Kia, Jeep, Ford, BMW и многих других.

Приобретение автомобилей с североамериканских и европейских аукционов является одним из самых надежных и выгодных решений. Ведь о машине можно узнать всю техническую информацию, историю эксплуатации, а также данные о поломках и авариях. Аукцион тщательно следит за надежностью совершения сделок. Поэтому риск обмана как правило невелик. К тому же компания берет на себя ответственность за доставку и растаможку транспортных средств.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.