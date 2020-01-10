Как получить вид на жительство в Германии?

Германия – это та страна, в которой без визы вы не снимите жилье, не получите работу и свободно передвигаться по стране не представиться возможным. Но несмотря на это здесь хотят жить многие люди. В этой стране хороший уровень жизни, развита инфраструктура и большие возможности за которыми и едут люди. Получить вид на жительство в Германии мечтают многие. Компания Investmakler рассказывает на своем сайте https://investmakler.com/news/kupit-nedvizhimost-v-germanii-i-poluchit-vid-na-zhitelstvo-ili-grazhdanstvo-germanii-za-investitsii-/ все нюансы и тонкости получения документов.

Претендовать на получение ВНЖ могут люди, которые:

Получают образование в Германии.

Делают научные исследования.

Официально трудоустроены и имеют рабочую визу.

Имеют бизнес на территории страны.

Вступили в брак, воссоединились с близкими.

Имеют гуманитарные причины и обстоятельства.

Срок, на который вы получите документы зависит от цели пребывания. Обычно он составляет всего год или два, но всегда есть возможность продлить срок. Если ваша цель нахождения не изменилась, то продление документов простая формальность и не составит особого труда.

Чтобы получить гражданство нужно на легальных основаниях прожить в стране минимум 8 лет. После чего придется сдать несколько тестов для подтверждения знаний языка и прав. Обязательно нужно будет отказаться от родного гражданства. Это не все требования, которые выдвигаются кандидату.

Отсутствие судимостей – одно из приоритетных условий.

У вас должен быть официально оформлен вид на жительство за последние 5 лет.

Медицинская страховка, разрешение на работу.

Нужно иметь доход, который сможет обеспечить вас и семью.

Отслеживаются выплаченные вам пенсионные.

Немецкий язык должен быть не ниже уровня В-1. Его нужно подтверждать в специальной языковой школе.

И еще одно условие – наличие жилья размером 13 метров квадратных на одного человека. Помимо этого, нужно знать правила проживания в стране и пройти тесты на государственное устройство.

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