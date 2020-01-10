Частые поломки стиральных машин и способы их устранения

Стиральная машина - хорошая помощница по хозяйству. Она в значительной степени облегчает процесс стирки, который раньше отнимал кучу времени. Но стиральные машины, как и любая другая техника могут ломаться. В большинстве автоматизированных моделях есть функция самодиагностики. При поломке на дисплей выводится сообщение с кодом ошибки. По руководству пользователя можно легко узнать, что случилось и произвести ремонт.

Более бюджетные модели не оснащены такой функцией, поэтому неисправность распознать труднее. О признаках подробно написано на сайте. Чаще всего поломки случаются из-за неправильно использования или простого износа, так как эта техника используется в интенсивном режиме практически всегда.

Часто случаются следующие проблемы:

Не включается. Эта проблема может иметь разный характер. Например, машина может вообще не включаться или при нажимании кнопки старта показывать индикаторы, но режим стирки не запускать. Удостоверьтесь, что розетка исправна. Сделать это очень просто. Включите в нее исправный прибор. Может быть просто вилка недостаточно плотно прилегает к разъему или случился разрыв шнура.

Не крутится барабан. Это более серьезная проблема. Если он не крутится, то, скорее всего, его заклинило. Подвигайте барабан изнутри. Если это так, то он будет мертвым колом стоять слегла пошатываясь. Вполне возможно, что там что-то застряло. Нужно будет снять корпус и достать предмет. Часто туда западают маленькие пуговки, монетки и другие мелкие предметы. Другая причина вставшего барабана может крыться в износившемся подшипнике или слетевшем ремне передачи.

Не греется вода. В данном случае почти всегда причиной этой поломки является нагревательный элемент. Сломаться он может из-за сильно жесткой воды, в следствии сильного износа, перепада напряжения. Для замены этой детали придется снять крышку сзади, разъединить все кабели и детали. Лучше вызвать мастера, чтобы не сделать еще хуже.

Избежать поломок в принципе не всегда получается. Вследствие износа все равно детали выходят из строя. Но продлить жизнь можно если правильно ухаживать за техникой.

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