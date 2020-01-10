Плюсы использования ОС Android

На рынке сейчас два основных лидера - IOS и Android. Фанатов именно у этих двух систем больше всего в мире. Постоянно между ними возникает борьба за то, какая из систем лучше. Но все же многие утверждают, что Андроид удобнее и комфортнее в ежедневной работе и в подтверждение этому есть ряд преимуществ.

Операционная система андроид создавалась изначально как открытая. Владелец вполне может получить права root. Даже без дополнительных прав можно скачивать в свободном доступе файлы, передавать их через социальные сети и мессенджеры, чего не могут себе позволить владельцы айфонов.

Андроид позволяет скачивать большинство приложений из магазина бесплатно и без ограничений. Например, на сайте можно скачать игры, а установочные файлы передать на телефон. Владельцы системы IOS такого позволить себе не могут. Если хотите скачать приложение, то только через официальный магазин. Многие приложения, которые доступны бесплатно на андроид, на айфоне платные.

Компания Apple не предоставляет большое право выбора своим пользователям. Владельцы Андроид могут загрузить разные приложения из интернета, которые смогут поменять интерфейс и другие параметры влияющие на работу системы. Многие это делают для того, чтобы улучшить функционал или наоборот убрать не нужные параметры.

Следующее преимущество вытекает из предыдущего. Можно изменить интерфейс до неузнаваемости. Замените лаунчер, поменяйте иконки приложений, смените заставку, шрифты и телефон становится будто бы новый.

Владельцы андроид могут запускать приложения в фоновом режиме. Айфон не предоставляет таких возможностей. Если скрыть менеджер загрузок, то загрузка приостановится.

Нельзя подключить дополнительные устройства к технике Apple. Компания предлагает покупать клавиатуры, мышки и другие аксессуары только от производителя и по довольно высокой цене. С Андроидом таких проблем не возникает. Сейчас к смартфону можно подключить любые гаджеты и даже жесткий диск.

Преимущества операционной системы Андроид очевидны. Айфоны конечно надежные и продвинутые устройства, но их операционная система может быть удобна не всем.

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