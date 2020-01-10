"Нужно стремиться к тому, чтобы питание было не только бесплатным, но и качественным", - Нина Квасникова

Генеральный директор ЗАО "Молоко" (Городец) Нина Квасникова прокомментировал послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию, где президент поставил задачу обеспечить младших школьников бесплатным качественным горячим питанием.
"Много прозвучало важных моментов в послании Президента России Федеральному собранию. Я бы хотела остановиться на таком важном аспекте, как бесплатное горячее питание в школах для детей с 1 по 4 классы. Необходимость в этом назрела давно. Теперь нужно стремиться к тому, чтобы питание было не только бесплатным, но и качественным. Губернатор Глеб Сергеевич Никитин это направление полностью поддерживает. В последнее время участились проверки качества питания в школах и детских садах, работают контрольно-надзорные органы, вопросы качественного питания поднимаются на заседаниях Законодательного собрания.
Также Владимир Путин много говорил о демографии. Замечательное предложение - выплачивать ежемесячные пособия семьям, имеющим детей от 3 до 7 лет (находящимся в сложной жизненной ситуации). Впечатлило и продление программы материнского капитала. Уверена, что все эти программы, направленные на поддержку семьи, в конечном итоге позволят обеспечить естественную прибыль населения и демографический рост", - считает Нина Квасникова.
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