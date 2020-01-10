Оптовые поставки парфюмерии и косметики

Интернет-магазин «Кристалл Парфюм» предлагает широкий ассортимент парфюмерной и косметической продукции. Возможны оптовые заказы или совместные покупки от 1500 рублей. Особо выгодные условия для крупных оптовых покупателей. Духи оптом можно приобрести по выгодным ценам. Это довольно выгодно для розничных магазинов.

Парфюмерная продукция

Тестеры духов.

Автомобильные парфюмерные средства.

Духи для детей.

Духи-масла.

Масляные духи с феромонами.

Наборы духов.

Оригинальная парфюмерия.

Подарочные наборы.

Диффузоры для дома.

Объемная парфюмерия.

Духи-спрей.

Нишевая парфюмерия.

На сайте представлена парфюмерия из разных стран. Есть французские, польские, арабские духи и многие другие. Это продукция известных брендов, таких как Dior, Silvana, Shaik, Victoria’s Secret и пр. Парфюмерная продукция представлена во флаконах разного объема, есть тестеры духов, подарочные наборы. Ассортимент постоянно пополняется новинками. Есть также раздел с распродажей, где продукция стоит намного дешевле.

Кроме парфюмерии в магазине представлены и другие товары.

Основной ассортимент

Косметические средства и товары (тональные крема, помады, тени, туши, наборы и пр.)

Средства для ухода за волосами, лицом и телом.

Товары для маникюра и педикюра.

Сопутствующие товары и аксессуары (блоттеры, зеркала, термосы, пакеты и упаковка и др.)

Это продукция высокого качества по выгодной для потребителей стоимости. Каждое наименование на сайте имеет описание и снабжено фотографиями. Указана стоимость и характеристики. Это позволяет эффективно сравнивать товары между собой по многим условиям, например, по цене или объему флакона. А также быстро выбирать подходящую косметику и парфюмерию для покупки. Оформить заказ можно непосредственно на сайте.

К достоинствам покупок в интернет-магазине стоит отнести еженедельное обновление ассортимента, каталог с более чем пятью тысячами наименований, большая часть которых всегда в наличии на складских площадках компании в Москве. А также доставку в короткие сроки по России и ближнему зарубежью.

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