Складское оборудование и сопутствующие услуги

Компания «Склад-клад» предлагает подержанное складское оборудование. На ее сайте https://sklad-klad.ru можно узнать об этом более подробно. Это конструкции бывшие в употреблении, так сказать «с пробегом». Их стоимость бывает в два раза ниже, чем у аналогичных новых изделий. Компания гарантирует отличное состояние товаров, сроки поставки от 1-го дня. А также предлагает большой выбор складского оборудования и бесплатное консультирование.

Основные предложения

Пластиковая тара.

IT оборудование и весы.

Консольные стеллажи.

Паллетные стеллажи.

Техника и оборудование.

Гравитационные стеллажи.

Мезонинные стеллажи.

Фронтальные стеллажи.

Полочные стеллажи.

Глубинные стеллажи.

Это складское оборудование высокого качества. Оно позволяет эффективно использовать пространство склада, оптимизировать хранение, отгрузку и погрузку, складирование товаров и пр. Стеллажи компании стоят намного дешевле новых, так как приобретаются по выгодной стоимости. Они проходят предпродажную проверку и подготовку, полностью соответствуют нормам качества, безопасности и эксплуатационной надежности.

Услуги компании

Переезд склада с места на место.

Нормирование складских операций.

Испытание и обслуживание стеллажей.

Изготовление и покраска металлоконструкций.

Утилизация, демонтаж и ремонт стеллажей.

Проектирование складских объектов, площадок и помещений.

Ремонт полов и нанесение разметки.

Описание и оптимизация процессов склада.

Выкуп, сборка и монтаж стеллажей.

Заказать складское оборудование или сопутствующие услуги можно непосредственно на сайте компании. Каждое наименование продукции имеет описание, что позволяет разобраться в предложениях, отличать гравитационные стеллажи от фронтальных и т. п. Компания гарантирует клиентам высокий уровень компетентности сотрудников и сервисного обслуживания, а также эксплуатационную надежность и безопасность оборудования. Она предлагает широкий выбор решений для склада, ответственно подходит к работе с клиентами и к поставкам продукции. Подробности можно узнать у менеджера по телефону.

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