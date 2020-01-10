Разновидности кухонных моек

Мойка на кухне должна не только выглядеть привлекательно по внешнему виду, но и быть функциональной.

Производители предлагают кухонные мойки в огромном разнообразии. Поэтому при выборе аксессуаров нужно обращать внимание на многие параметры. Высокого качества кухонные мойки из различных материалов предлагаются здесь moyki-bt.ru.

Наиболее распространенными являются изделия из нержавеющей стали. Этот материал отличается устойчивостью к химическим воздействиям, поэтому для мытья посуды может применяться любая бытовая химия и кислоты. Мойка из нержавейки выдерживает перепад температур, не теряя при этом внешней привлекательности. Но существенным минусом является то, что поверхность легко царапается, поэтому нужно правильно ухаживать за кухонным аксессуаром.

Стильно смотрятся керамические мойки, которые изготавливаются из фаянса или фарфора. Они хорошо вписываются в любой стиль интерьера. Поверхность такого изделия не царапается, и длительное время сохраняет привлекательность. Но недостатком керамических моек считается повышенная хрупкость. При неосторожном обращении изделие можно легко разбить.

Безусловно, эффектными считаются мойки из натурального камня. Эти изделия без преувеличения можно считать "вечными". Единственный их минус – большой вес. Для установки данного вида изделий требуется мощное основание. Как правило, мойки из камня изготавливаются на заказ, что ощутимо увеличивает их стоимость.

Выбор формы кухонной мойки всецело зависит от вкусовых предпочтений. При этом следует учесть конфигурацию и размер кухонной мебели. Очень удобно, если изделие оснащено различными дополнительными опциями, к примеру:

Разделочной доской.

Коландером, который представляет съемную перфорированную емкость, которая устанавливается в чашу и упрощает сушку посуды после мытья.

Клапаном-автоматом, который позволяет заполнить чашу мойки водой с целью замачивания посуды.

Переливом, который минимизирует риски случайного затопления.

Выбирая мойку, следует ориентироваться на количество секций. Если рабочая зона маленькая, то рекомендуется отдавать предпочтение раковинам с одной чашей. Оптимально в таком случае установить круглую мойку в углу рабочей поверхности.

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