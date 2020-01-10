Отличие провода от кабеля

Провод и кабель, несмотря на визуальную схожесть, имеют существенные различия.

Кабель и провод может использоваться для монтажа электропроводки и прокладки электрических сетей. Но при этом изделия имеют существенные различия. Проводом в электротехнике называется многожильный или одножильный проводник с легкой трубчатой изоляцией или без нее. Кабель – это система изолированных проводников, которые объединяются с целью повышения удобства монтажа и эксплуатации.

По назначению провода классифицируются на 4 группы:

Монтажные, которые могут иметь круглое или плоское сечение. С их помощью выполняется гибкий монтаж в электрощитах или радиоэлектронном оборудовании.

Силовые, которые используются для скрытой или открытой электропроводки внутри помещений.

Установочные, предназначенные для подключения различного электрооборудования и систем электропередач. Провод ПВС в частности широко ииспользуется как в домашних, так и производственных условиях.

в частности широко ииспользуется как в домашних, так и производственных условиях. Шнуры, состоящие из пучковых медных жил и обладающие повышенной гибкостью. Они используются для подключения электроприборов к сети.

Кабели классифицируются по таким основным категориям:

Силовые, которые состоят из алюминия или меди и оснащаются виниловой, хлопчатобумажной, резиновой и металлической оболочкой. Их используют для доставки электричества на определенное расстояние, к примеру, к распределительным подстанциям, электрическим щитам и пр.

Контрольные, с площадью сечения жил от 0,75 до 10 кв.мм. С их помощью подключают к питанию оборудования низкого напряжения и создаютя линии контроля.

Управляющие, которые оснащаются экранированными металлическими оболочками с целью с предотвращения влияния внешних электромагнитных полей и разрушительного механического воздействия.

Более надежной является кабельная продукция, срок службы которой достигает до 30 лет. Кабель ВВГнг - сегодня широко востребованная продукция. Он используется для подключения осветительных приборов и стационарных установок в бытовой и промышленной сфере. Кабель может эксплуатироваться при влажности окружающей среды 96-98%. Из-за отсутствия брони его применение ограничивается прокладкой в земле.

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