Отличие провода от кабеля

Провод и кабель, несмотря на визуальную схожесть, имеют существенные различия.
Кабель и провод может использоваться для монтажа электропроводки и прокладки электрических сетей. Но при этом изделия имеют существенные различия. Проводом в электротехнике называется многожильный или одножильный проводник с легкой трубчатой изоляцией или без нее. Кабель – это система изолированных проводников, которые объединяются с целью повышения удобства монтажа и эксплуатации.
По назначению провода классифицируются на 4 группы:
Кабели классифицируются по таким основным категориям:
Более надежной является кабельная продукция, срок службы которой достигает до 30 лет. Кабель ВВГнг - сегодня широко востребованная продукция. Он используется для подключения осветительных приборов и стационарных установок в бытовой и промышленной сфере. Кабель может эксплуатироваться при влажности окружающей среды 96-98%. Из-за отсутствия брони его применение ограничивается прокладкой в земле.
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