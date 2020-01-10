Способы изготовления печатей и штампов

Для изготовления печатей и штампов используются различные способы.

Сегодня печати и штампы создаются с помощью различных технологий, которые отличаются по сложности, стоимости и обеспечению качества изделий. Ниже описаны наиболее востребованные способы изготовления.

Фотополимерная технология

Наиболее простым и скоростным способом изготовления печатей и штампов считается фотополимерная технология. Она отличается доступной стоимостью, что не отражается на качестве изделий. Метод основан на воздействии ультрафиолетового луча определенного спектра на полимер. Минусами фотополимерной технологии считается следующее:

Необходимость использования для печатей и штампом исключительно красок на водной основе. Так как спиртовые растворы способны разрушать полимерную основу.

Невозможность передать тонких линий и растровых изображений в силу невысокой разрешающей способности материала.

Повышенная эластичность и мягкость материала, что создает неудобства при эксплуатации.

Лазерная технология

Данный способ предполагает изготовление печатей и штампов из резины. Лазерная гравировка позволяют получить изделия, имеющие максимальную защиту от подделки. Рисунок наносится на резиновую поверхность лазерным лучом. Такая технология отличается высокой точностью воспроизведения изображения высокого качества. Процесс автоматизирован и предусматривает использование специального оборудования – гравера. Он подключается к компьютеру подобно принтеру. Это обеспечивает высокую скорость изготовления.

Резиновые печати и штампы лазерной гравировкой изготовленные не впитывают чернила, что придает хорошую четкость оттиску. Очень важно, что изделия, отличаются доступной стоимостью и долговечностью. Они устойчивы к агрессивным воздействиям, поэтому при эксплуатации могут применяться различные чернила.

Метод лазерной гравировки позволяет достичь сверхвысокого разрешения. Кроме того привлекательной особенностью технологии является возможность обеспечения дополнительных степеней защиты изделий от подделки. Лазерная гравировка рекомендуется для изготовления гербовой печати в соответствии с требованиями ГОСТ.

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