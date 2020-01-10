Выбор и применение бутового камня

С каждым днем спрос на натуральные материалы только увеличивается. Бутовый камень не стал исключением. В нашем регионе завоевал популярность благодаря прекрасным техническим свойствам и разновидностям. Промышленный, округлый, постелистый и декоративный используются во многих сферах.

Бутовый камень - это тяжелый строительный материал представляющий собой большие куски камня неправильной формы, массой до 50 кг, получаемые в результате взрыва природных залежей горных пород. Твердость, долговечность, стойкость к большим нагрузкам, перепадам температуры способствует широкому использованию в сфере строительства. Цена бутового камня не самая низкая, но постройка с его использованием оправдает своей долговечностью. Стоимость формируется с учетом размера и цвета камня. Выбирая бут под определенный вид работ, необходимо учитывать его вид и характеристики.

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Сооружаем забор из бутового камня

В далекой древности, дабы выдерживать атаки врагов, возводили каменные заборы и могучие стены. Нынче их функция также заключается в защите от нежелательных проникновений и почти каждый второй забор выполнен из бутового камня. Популярность этого материала объясняется следующими преимуществами:

прочностью;

стойкостью к воздействию внешних факторов;

длительным сроком использования;

стойкостью к воздействию повышенной температуры;

разнообразием цветов.

Возвести забор из бута собственными руками вполне реально. Руководствуясь правилами отбора, обработки камня, укладки фундамента и другими секретами получается долговечный и оригинальный забор.

Бут для выполнения декоративных задач

Благодаря положительным свойствам этот натуральный камень также используется в качестве декора для обустройства приусадебного участка и создания ландшафтного дизайна. Природные оттенки синего, черного, желтого и белого идеально вписываются в любой экстерьер.

Воплотить декоративные задумки возможно благодаря рваной неоднородной формы. Отсутствие точных размеров и ровных граней дает возможность оригинальному декорированию фонтанов, альпийских горок, бань, цветников, клумб и садовых дорожек. Достаточно одиночные большие куски горной породы выложить на участке, и он воплотится в уголок дикой природы. Можно это сделать самостоятельно, но лучше обратиться за помощью в компании по ландшфтому дизайну, которые указаны в нашем Справочнике 1552.com.ua.

Эстетичность и натуральность создается дизайнерами комбинируя камень с деревом, а сочетание с металлом придает изысканность и элегантность.

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