Разновидности и особенности подбора профнастила

Профнастил – это продукция металлопрокатного производства, которая отличается характерной формой с волнами определенных параметров. Такие компоненты изготавливаются из качественного сырья с проведением специального цинкового напыления или обработки другими веществами, которые позволят надежно защищать поверхность изделия от негативного воздействия различных агрессивных условий использования.

Каких видов бывает профнастил?

Оцинкованные изогнутые листы распределяются на следующие виды, которые определяют целесообразность применения конкретного изделия для получения гарантировано хорошего результата:

Кровельный – определяется маркировкой с буквенным обозначением Н, является самым прочным видом листов и используется в качестве кровельного материала для различных зданий, независимо от типа крыши и площади здания.

Стеновой – распознать такой вид материала поможет буква С. Отличный вариант для заборов, ворот, калиток и других ограждений.

Универсальный – такой вариант листов является средним по прочности материалом между кровельным и стеновым профнастилом. Обозначается буквами – СН.

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