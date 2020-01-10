Скарлетт, Тереза и Мадонна родились в Нижегородской области в 2019 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Девочки с именами Скарлетт, Тереза и Мадонна родились в Нижегородской области в 2019 году. Об этом сообщила журналистам руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова на пресс-конференции 16 января.

Также среди редких женских имен, которые нижегородцы выбирали для своих малышей в минувшем году стали: Забава, Паулина, Любава, Жасмин, Грэйс, Мустасья, Ликерья, Мирослава, Версалия, Агасса, Жаклин, Саломея, Рафаэлла, Дивна, Астра, Новелла, Люция, Евлампия, Тата, Билана, Авигея, Берта, Медея, Аделия, Лида, Виталия, Люсия, Глория, Матильда, Анджелина, Бажена, Степанида, Аделина, Офелия, Мелисса, Зарина, Карелия, Луна, Беатриса, Ида.

Мальчиков креативные нижегородцы называли: Добрыня, Тамерлан, Радомир, Лавр, Ярополк, Оскар, Прохор, Соломон, Ратибор, Гектор, Черкес, Святозар, Ефимий, Мануэль, Авраам, Филарет, Тамз, Людовик, Антоний, Антонио, Арнольд, Аврелий, Рамазон, Сэм, Том, Лео, Авган, Флегант, Лучезар, Антип, Симон, Микаэл, Персей, Марсель, Рауль, Мефодий, Потап, Дарий, Пересвет, Кузьма, Янислав, Борислав, Радислав, Тарас, Рубэн, Нестор, Есений.

Самыми частыми именами для детей в Нижегородской области стали Артём (865 мальчиков) и Виктория (683 девочки). Также популярностью пользовались - Александр (734 мальчика), Михаил (671 мальчик), Иван, Матвей, Максим, Дмитрий, Кирилл, Илья, Егор; София (642 девочки), Анастасия (560 девочек), Мария, Анна, Дарья, Ксения, Полина, Алиса, Вероника.

Всего в 2019 году родились 29 229 детей (15 017 мальчиков и 14 212 девочек), что на 9% меньше, чем в 2018 году. Сотрудники ЗАГСа объясняют это демографической ямой 90-х.

В частности, на свет появились 372 двойни и пять тройней.

Таким образом в Нижегородской области увеличилось количество многодетных семей. Третий ребенок появился в 4 304 семьях, четвертый - в 1 009 семьях, пятый - в 316 семьях, шестой - в 117 семьях, седьмой - в 53 семьях, восьмой – в 23 семьях, девятый - в десяти, десятый – в пяти, одиннадцатый – в четырех и двенадцатый - в одной семье.

Напомним, Золушка и Кай родились в Нижегородской области в 2018 году.